Filip Joos is duidelijk over situatie Tedesco - Courtois en prikt ook naar de voetbalbond: "Dat begrijp ik niet"

Domenico Tedesco zal ook na het EK 2024 in Duitsland bondscoach zijn van de Rode Duivels. De timing van de contractverlenging is echter een fout volgens Filip Joos. Dat heeft de commentator en analist duidelijk aangegeven.

"Ik vind het heel vreemd dat je Domenico Tedesco een contractverlenging geeft voor het EK. Doen ze dat altijd? Ik blijf het raar vinden", aldus Filip Joos in zijn analyse bij 90 Minutes. Waarna hij een duidelijke analyse maakt.

"Stel dat hij het heel goed doet - en dat kan zeker - en ze komen hem halen? Dan zoeken we een andere trainer. Ok, Courtois heeft de erfzonde door weg te gaan bij de Rode Duivels, maar Tedesco is duidelijk een mannetje."

"Je weet nooit hoe zo'n EK verloopt in een groep. Je zit met z'n allen vier weken op elkaars neus, dus ik snap niet waarom ze hem nu al een contractverlenging geven. Als het goed gaat, kan je nog altijd een contractverlenging aanbieden."

Wat kan je verliezen door hem nog geen verlenging aan te bieden?

"Waarom zou je hem kwijt zijn als hij het goed doet? Ik weet niet of hij naar een club kan ... En sowieso kan hij altijd nog vertrekken als hij wil. Wat geld krijgen voor hem dan? Dan nog."

"Misschien ben ik er mis in, maar ik vind het heel vreemd dat er nu al besloten is om hem te verlengen. Wat kan je verliezen?"