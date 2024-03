Bayern München komt belangrijke update over Xabi Alonso: "Wordt zeer moeilijk, om niet te zeggen waarschijnlijk onmogelijk"

De toekomst van Xabi Alonso is voorlopig nog heel onzeker. Bayernn München en Liverpool strijden om zijn handtekening, maar één ploeg zal het waarschijnlijk niet lukken.

Xabi Alonso doet het met Bayer Leverkusen enorm goed. De Spaanse coach staat met Leverkusen alleen op kop in de Bundesliga en stevent af op een landstitel. Bayern München achtervolgt met tien punten minder (Leverkusen 70, Bayern 60).

Bij Der Rekordmeister zijn ze overigens op zoek naar een nieuwe coach. Thomas Tuchel werkt dit seizoen nog af, maar zal daarna vertrekken.

Er is duidelijk interesse in Xabi Alonso, maar die zal waarschijnlijk niet komen. "Dit jaar wordt dat zeer moeilijk, om niet te zeggen waarschijnlijk onmogelijk", onthulde erevoorzitter Uli Hoeness bij de zender BR volgens Sporza.

"Ik persoonlijk - en wij allemaal - schatten hem extreem hoog in. Maar ik kan me voorstellen dat hij zijn werk wil voortzetten in Leverkusen. Na twee of drie jaar succes was het waarschijnlijk makkelijker geweest voor ons", stelt de erevoorzitter van Bayern nog.

Liverpool zou ook concrete interesse hebben om van Xabi Alonso zijn volgende coach te maken. Daar zal Jürgen Klopp na dit seizoen vertrekken.