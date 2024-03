Marouane Fellaini blikt terug: "Het was een nachtmerrie, het ergste seizoen van mijn leven"

Marouane Fellaini heeft de schoenen aan de haak gehangen. De voormalige middenvelder maakte een mooie carrière. Maar er waren ook mindere momenten, zoals het eerste seizoen na zijn transfer naar Manchester United.

Fellaini beleefde een horrorjaar onder David Moyes, zijn coach die hij eerder ook had bij Everton. Die haalde hem voor 30 miljoen naar Old Trafford en kreeg daar veel kritiek op omdat hij eerder in het transfervenster goedkoper kon gehaald worden.

"Ik ben eerlijk en ik heb altijd gezegd dat het eerste jaar heel moeilijk voor me was, maar ook voor het team. We hadden een slecht seizoen," aldus Fellaini op de socials van Man U.

"Het was een nachtmerrie voor een paar maanden. Het was helemaal niet gemakkelijk en als je ook in deze situatie zit, is het mentaal niet goed, het is niet gemakkelijk."

"Ik heb vijf jaar voor Everton gespeeld, heel goed gepresteerd en respect gekregen van iedereen. Dan ga je naar een grote club en mentaal is het moeilijk, omdat je voetbal niet hetzelfde is," legde hij uit.

"Weet je, voor mij was het het ergste seizoen] in mijn carrière, mijn eerste jaar in Manchester. Na dat eerste seizoen was het veel, veel beter. Ik zou David Moyes nooit bekritiseren omdat hij me mijn kans in Engeland heeft gegeven. Ik heb bijna elke wedstrijd onder hem gespeeld."