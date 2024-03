Vrancken straks weg bij Genk? Hij laat in zijn kaarten kijken over samenwerking met bestuur

Vorige week schreef HLN dat Wouter Vrancken na het seizoen waarschijnlijk vertrekt bij KRC Genk. De trainer zou de ambities van het bestuur niet ingelost hebben. Vrancken zelf laat het allemaal wat in het midden.

Vrancken wil er niet te diep op ingaan, want "het gaat nu niet over mij". Al is dat natuurlijk zeker geen ontkenning. "Zoals altijd haal ik mijn voldoening uit het met de jongens werken op het veld. Daar ben ik zeer positief over. Ook met de staf kan het niet beter gaan dan het nu gaat", vertelt hij in HLN.

Hij wil dus niet te ver vooruit kijken. De play-offs zijn nog belangrijk. "Je kunt net zo goed aan McKenzie vragen wat hij volgend seizoen gaat doen."

"Het gaat nu even niet om mij of over een ander individu. Op dit moment is het hier zaak dat alle neuzen in dezelfde richting staan. Dat heb je nodig om goed aan die play-offs te beginnen."

Hij praat ook nog met zijn bestuur. "Ja, maar we zitten elke week samen. (fijntjes) Dan gaat het onder meer over dat we ons niet moeten laten verdelen door externe zaken."

Zijn toekomst blijft dus voorlopig een raadsel, al zeggen zijn woorden misschien wel meer dan genoeg. "Ik heb nog twee jaar contract. Dus op zich hoeft daar niet over gepraat te worden."