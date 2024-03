Waarom Anderlecht blij zal zijn dat het EK eraan komt: paars-wit kan om deze reden bijna een miljoen euro opstrijken

Deze zomer zal het EK in Duitsland starten. Een leuk tornooi waar het winnend land geld mee kan verdienen, maar ook clubs kunnen ervan profiteren.

Het EK 2024 zal van 14 juni tot 14 juli duren. Het seizoen mag dan wel gedaan zijn, maar voor sommige spelers houdt het dus nog even niet op.

Volgens Het Laatste Nieuws zal UEFA nu ook weer rekening houden met clubs die spelers naar het tornooi zien vertrekken. Er wordt in totaal 140 miljoen euro verdeeld over de clubs die spelers hebben met interlandverplichtingen op het EK.

Dat komt er omdat spelers zich kunnen blesseren op het tornooi, wat dan weer grote gevolgen kan hebben voor de clubs die geld betalen aan en voor de spelers.

Dit was in 2020 ook al het geval. De UEFA heeft meegedeeld dat het bedrag dat Belgische clubs krijgen ongeveer hetzelfde zal zijn als toen. Dat was 8.700 euro per dag, per speler.

Dat bedrag krijgen ze vanaf 10 dagen voor het EK van start gaat voor een land. Als er gekeken wordt naar het einde van de groepsfase zo'n 19 dagen nadien, zien we dat dit zeker 165.300 oplevert.

Anderlecht zal normaal gesproken het land worden dat hier het meeste mee zal verdienen. Verwacht wordt dat Domenico Tedesco Jan Vertonghen en Zeno Debast opneemt in de selectie van de Rode Duivels. Kasper Schmeichel, Anders Dreyer, Thomas Delaney en Kasper Dolberg worden, behoudens een grote verrassing, ook opgeroepen voor Denemarken.

Als we die 165.300 dan maal zes doen, zien we dat de Brusselse club toch zeker 991.800 euro zal verdienen aan het EK. Er kunnen natuurlijk nog onvoorziene blessures komen, of het kan ook zijn dat een bondscoach beslist om een van de genoemde namen niet mee te nemen.