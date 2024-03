Bayern München zet na mislopen Xabi Alonso in op iconisch Frans trainersduo

"Het wordt zo goed als onmogelijk", klonk het gisteren over de kansen dat Bayern München Xabi Alonso zou aantrekken als nieuwe trainer. De Spanjaard verkiest om bij Bayer Leverkusen te blijven. Volgens BILD heeft der Rekordmeister wel al een nieuw plan.

En dat zou een heel opvallend plan zijn, want Bayern zou zijn pijlen richten op een iconisch Frans duo. Zinedine Zidane zou immers samen met Franck Ribéry op het lijstje staan.

Ribéry heeft grote successen gekend bij Bayern en zou dan assistent worden van één van de grootste Franse voetballers aller tijden. Zidane heeft sinds Real een sabbatperiode genomen, maar zou nu klaar zijn om weer in het Europees voetbal het hoofdtrainersschap op te nemen.

Daarmee zou het twee landgenoten hebben, waarvan er één ervaring heeft als trainer in de internationale top en één die de club goed kent. Thomas Tuchel kondigde al aan dat hij de club na het seizoen verlaat.

Uli Hoeness, erevoorzitter en lid van de raad van toezicht, liet eerder op de dag al weten dat de kans op de komst van Alonso bijzonder klein is.

“Alonso is meer geneigd om bij Bayer Leverkusen te blijven gezien hun huidige successen, omdat hij ze niet achter zich zou willen laten. Als hij, laten we zeggen, twee of drie jaar langer succes zou hebben gehad, zou het waarschijnlijk makkelijker zijn om hem naar Bayern te halen."