Goed nieuws voor KV Mechelen-fans op komst? Besnik Hasi laat zich uit over toekomst bij Malinwa

KV Mechelen greep dit seizoen net naast de Champions' Play-offs. Toch deed de club het enorm goed onder Besnik Hasi in 2024.

Besnik Hasi is sinds 8 november 2023 coach van KV Mechelen. Sindsdien staat hij al 16 wedstrijden aan het roer bij Malinwa waarin hij gemiddeld 1,66 punt per wedstrijd heeft verzameld.

Hasi heeft zijn best gedaan en dat is duidelijk te zien. Ook bij het clubbestuur zijn ze op de hoogte van het goede werk van de coach. Er zouden gesprekken zijn opgestart tussen KVM en Hasi over een contractverlenging, viel op zijn persconferentie te horen.

Hasi tekende eerst een contract tot aan het einde van dit seizoen. Bij de krant reageerde Hasi ook al even. "Ik zou graag deze ploeg bijhouden. En dan nog links of rechts daar iets aan toevoegen."

"Ik vind ook... Toen Mechelen onderin stond, was het niet zo slecht als iedereen dacht. En nu is het ook niet zo goed, als dat iedereen denkt. Er ligt dus wel wat werk op de plank."

Hasi bereidt voorlopig gewoon voor op volgend seizoen. "Als het van mij afhangt, blijven we volgend seizoen in hetzelfde systeem spelen. Op dit moment is wat met mij gebeurt niet belangrijk."

"De ploeg moet continuïteit krijgen, nog beter worden in alle facetten van het spel. Ik bereid wat komen gaat voor, zoals ik volgend seizoen zou blijven. Wat de uitkomst dan ook is", besluit hij.