Jesper Fredberg geeft al inkijk in zomermercato Anderlecht: "Met dat profiel willen we ons versterken"

Jesper Fredberg is al druk bezig met het voorbereiden van de zomermercato. Hij heeft wel wat werk voor de boeg, want van de huidige kern moet hij heel wat jongens proberen behouden. En hij zoekt enkele duidelijke profielen.

Fredberg gaf op de Fan Council meer uitleg. Hij gaf aan dat de balans in de kern na de wintermercato nog beter zat en dat er ook op financieel vlak grote stappen gezet waren qua loonafbouw.

Alle posities zijn dubbel bezet, behalve die van Anders Dreyer. Een rechtse flankspeler met linkervoet staat dan ook op het lijstje: "We zijn aan het bekijken om ons met zulk profiel te versterken naar volgend seizoen toe", gaf Fredberg aan.

Ook de contractsituatie van Jan Vertonghen kwam aan bod. "We zijn zeker aan het praten met Vertonghen over een nieuw contract. We willen hem echter ook niet pushen. Hij is slim genoeg om die beslissing op het juiste moment te nemen. Maar Jan weet ook dat we niet tot na het EK kunnen wachten om een mogelijke vervanger te zoeken."

En dan zijn er nog de huurspelers. Met Augustinsson, Delaney en Gattoni heeft paars-wit er zo wel een paar. "We zijn het aan het bekijken met Sevilla. Augustinsson en Delaney hebben tot nu toe goed gepresteerd en Gattoni heeft een topmentaliteit. Maar het is moeilijk om er nu al veel over te zeggen.

Ook de blessure van Yari Verschaeren kwam ter sprake. "Hij zal twee à drie wedstrijden missen, maar hij zal zeker nog een rol van belang spelen in de play-offs", gaf Fredberg aan.