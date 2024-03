Nieuwe Houdini-truc en een eerste keer sinds het Klopp-tijdperk: Hegemonie lijkt na 12 jaar doorbroken te worden

Als de sterren gunstig staan, lijkt er niets aan te doen. En de sterren staan gunstig voor Bayer Leverkusen.

De troepen van Xabi Alonso keken al een hele week uit naar dit weekend aangezien ze thuis tegen middenmoter Hoffenheim moesten en Bayern München voor Der Klassiker stond tegen Borussia Dortmund.

Leverkusen door oog van de naald

Maar zelf winnen bleek achteraf toch moeilijker dan verwacht. Leverkusen kwam op achterstand in de eerste helft en leek af te stevenen op de eerste nederlaag. Maar met een ogenschijnlijke Houdini-ontsnappingstruc keerde Leverkusen het tij helemaal in het slot. Dankzij Andrich en Schick werden de drie punten toch nog thuis gehouden.

© photonews

Koningen van de blessuretijd

En dat is niet de eerste keer dat Leverkusen in het slot de punten moet halen. In de Europa League deden ze het tweemaal tegen Qarabag, ook dankzij Schick. In de Bundesliga heeft Leverkusen maar liefst 7 punten behaald in de blessuretijd.

Bayern opnieuw tenonder

Bayern München wist dus wat het moest doen om de reeds grote kloof van 10 punten niet nog groter te laten worden maar de ploeg van Thomas Tuchel kon in de eigen Allianz Arena geen vuist maken tegen Dortmund.

Ondanks een xG van 1,49 ging Bayern met 0-2 onderuit tegen Dortmund. Die xG verzamelden ze uit amper twee schoten op doel terwijl Dortmund er 5 had. Het is de eerste keer sinds 2014 dat Dortmund in de competitie gaat winnen in München. Toen was Jurgen Klopp trainer van Dortmund.

Met nog 7 wedstrijden te gaan staat het ongeslagen Bayer Leverkusen nu 13 punten voor Bayern. Nog driemaal winnen en de titel is binnen voor Xabi Alonso en co.