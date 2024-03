Peter Vandenbempt is duidelijk: "Deze club is hét grote vraagteken van de play-offs"

De Champions' Play-offs gaan dit weekend van start en beloven alweer enorm spannend te worden. Sommige clubs zullen nog voor de titel strijden, terwijl andere ploegen misschien al wat meer willen voorbereiden op volgend seizoen.

Club Brugge zal deze play-offs starten met een nieuwe coach. Het zal zo een beetje aanpassen worden. Ronny Deila werd na het reguliere seizoen ontslagen en Nicky Hayen nam over.

"Club Brugge is hét grote vraagteken in deze play-offs, na hun trainerswissel", stelt Peter Vandenbempt vast bij Sporza. "Met Deila hadden ze niet zoveel kans gemaakt om een sprong te maken in het klassement, omdat er geen reden was om te denken dat het plots ineens zou klikken."

De eerste trainingen met Hayen als nieuwe coach zouden goed verlopen zijn. "Maar nu heb je dus Nicky Hayen als coach. Wat brengt dat straks teweeg? Je hoort daar - maar da's natuurlijk een cliché - heel veel goeds over de nieuwe manier van werken."

"Het zou nu duidelijk zijn wat ze verdedigend en aanvallend moeten doen. Dat heeft dan een maand of 10 geduurd en Hayen brengt dat er op een week, waarin de helft van de ploeg afwezig was door interlands, in."

"Maar kan Club Brugge in geen tijd gaan voetballen, presteren en resultaten halen naar de kwaliteiten die er zijn? Dat moeten we nu zien. Als ze het niveau halen van de heenmatch in de beker tegen Union kunnen ze nog een grote rol van betekenis spelen", besluit Vandenbempt.