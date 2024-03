Worden 'de Grote Drie' herenigd? Iconische superster deelt opvallende foto met... Neymar (maar het lijkt onmogelijk)

Zien we binnenkort weer 'MSN' samen aan het werk? Dat gerucht is aangewakkerd door een foto die David Beckham, eigenaar van Inter Miami, op zijn Instagram-account zette. Hij ging immers eten met niemand minder dan Neymar Jr.

Beckham heeft sinds hij Miami overnam al tal van sterren kunnen overtuigen om naar Florida te verhuizen. Blaise Matuidi, Gonzalo Higuaín, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez en... Lionel Messi.

Die laatste twee vormden twee van de drie tanden van de intussen al legendarische aanval van Barcelona. Beckham schreef op Instagram bij de foto: "Welkom in Miami vriend.” Met er ook wel bij: “Enkel voor het etentje.”

Neymar speelt voor een recordloon bij Al Hilal in Saoedi-Arabië, maar daar hebben ze nog niet veel plezier aan hem kunnen beleven, want hij scheurde er zijn kruisband.

Neymar vormde een droomtrio met Messi en Suarez bij Barça. Ze wonnen twee keer La Liga en één keer de Champions League vooraleer de Braziliaan naar PSG verhuisde.

Sindsdien zijn er altijd geruchten geweest over mogelijke herenigingen. Al zal Beckham ferm zijn best moeten doen, want gezien de 'salary cap' in de VS lijkt het zo goed als onmogelijk om ook Neymar nog te betalen.