Speelster RSC Anderlecht is de 'transfer van het jaar'

RSC Anderlecht doet niet enkel bij de vrouwen, maar ook bij de mannen nog volop mee voor de titel. En daar mogen ze ook een bepaalde transfer voor danken, die nu ook in de prijzen is gevallen dit seizoen.

Amélie Delabre is misschien wel dé aanwinst van RSC Anderlecht voor dit seizoen. De 23-jarige aanvalster kwam in de zomer van 2023 over van FC Metz naar paars-wit. In Frankrijk speelde ze vijf seizoen na elkaar bij Metz.

De Franse aanvalster kwam in 2022 nog in actie met de Franse nationale ploeg op het WK voor speelsters onder de 20 jaar. En dit seizoen is ze dus ook een van de absolute sterkhoudsters van RSC Anderlecht geworden.

© photonews

Ze doet helemaal bovenaan mee voor de topschutters, maar is ook in een rol van aangeefster en gewoon als aanjaagster heel belangrijk. En daarvoor is ze nu ook in de bloemetjes gezet als beste transfer van het jaar.

Délabre ook nog van belang in de titelstrijd?

De aanvoerders van de diverse ploegen uit de Super League zaten de voorbije weken met elkaar samen om in verschillende categorieën hun favorieten uit te kiezen.

Qua transfer van het seizoen kozen ze dus voor Amélie Delabre. Zij kan de komende weken nog van groot belang zijn voor paars-wit in de strijd om de titel.