Zware opdoffer voor Royal Antwerp: einde seizoen voor sterkhouder

Royal Antwerp FC verloor dit weekend op bezoek bij RSC Anderlecht met het kleinste verschil. Nu heeft het nog extra slecht nieuws gekregen. Jean Butez is namelijk out tot het einde van het seizoen.

Slecht nieuws voor Royal Antwerp FC. Doelman Jean Butez is out tot het einde van het seizoen. Hij heeft een handblessure opgelopen en zal er de komende weken niet bij zijn voor stamnummer 1. Een ferme domper.

Jean Butez was aan een prima seizoen bezig bij Royal Antwerp FC. De goalie verzamelde al heel wat clean sheets, maar in de Champions' Play-off moet Antwerp de komende weken niet meer gaan rekenen jammer genoeg.

"Jean Butez heeft afgelopen zaterdag, in de wedstrijd tegen Anderlecht, een breukje opgelopen in de hand. Dat was het gevolg van een duel met een speler van paars-wit. Het breukje is gisteren, op Paaszondag, door Prof. Dr. Vanhees in AZ Monica in Deurne operatief hersteld."

Veel beterschap, Jean Butez

"Onze doelman is intussen aan zijn revalidatie begonnen en zal dit seizoen niet meer in actie komen. Beste Jean, we wensen je een voorspoedig herstel!", aldus Antwerp in een bericht op de sociale media via X.

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om Jean Butez ook veel beterschap te wensen. Snel herstel, Jean!