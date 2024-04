Leko snoeihard voor Standard-spelers die hij 'casinospelers' noemt: er zijn veranderingen op komst

Na de pandoering tegen Gent zit het seizoen van Standard er zo goed als op. Ze hebben niets meer voor te spelen. Ivan Leko was furieus na de match tegen de Buffalo's en dat zal ook niet zonder gevolgen blijven.

"Voor sommige van mijn spelers was de manier waarop ze speelden een grap. Als de tegenstander je vernietigt en je de bal niet ziet, kun je gewoon je hoed afnemen en naar huis gaan", haalde Leko uit.

"Maar dat was niet het geval, er waren zoveel cadeautjes aan onze kant en zo'n gebrek aan intensiteit. Het is moeilijk om verklaringen te vinden, ik stop hier, felicitaties aan mijn tegenstander en wat ons betreft, we zullen later praten", zei hij.

Duidelijke woorden. Hij noemde hen zelfs 'casinospelers'. "We weten dat we helaas bepaalde spelers hebben die bij elke wedstrijd twee of drie fouten maken. Tegen een goede tegenstander leidt dit tot doelpunten, vijf in dit geval."

Voor jongens als Noubi en Alzate zou dat betekenen dat ze niet op al te veel kansen meer moeten rekenen. Leko wil volgend seizoen immers al voorbereiden. Jonge spelers zoals Hakim Sahabo zouden volgens Le Soir kansen moeten krijgen.

Ibe Hautekiet, die heel weinig speeltijd kreeg, zal mogelijk ook zich mogen bewijzen. En voor Ciohan Canak en Isaac Price zou het een manier zijn om hun marktwaarde nog wat op te drijven in de laatste negen wedstrijden.