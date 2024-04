Symbool van de nieuwe rivaliteit tussen Union en Anderlecht: Noah Sadiki reageert op de tirade van zijn vader

De vader van Noah Sadiki heeft misschien wel de lont aangestoken van een zeer gespannen confrontatie tussen Union Saint-Gilloise en RSC Anderlecht, deze maandag. De speler heeft gereageerd en wilde de gemoederen bedaren, maar hij loopt het risico ongewild het symbool te worden van de rivaliteit.

We hadden niet per se verwacht dat het meteen zo gespannen en zo close zou zijn, maar hier zijn we: Union Saint-Gilloise en RSC Anderlecht staan nek aan nek. Er zal maximaal een verschil van drie punten zijn tussen Union en Anderlecht bij hun eerste ontmoeting in deze Play-offs, op de derde speeldag. En dat alleen als Club Brugge wint van RSCA en Union zegeviert.

Een duel dat een bijzondere gebeurtenis moet zijn voor een jonge speler: Noah Sadiki. De 19-jarige middenvelder verruilde afgelopen zomer Anderlecht - tot verrassing van velen - voor Union. Een transfer die heeft bijgedragen aan het naar een hoger niveau tillen van de rivaliteit tussen de twee clubs.

Een kind van Neerpede in het Dudenpark

USG voorbijstreven in het klassement is één ding. Acht derbyzeges op rij behalen was al een ander, wat de paars-witte supporters begon te frustreren. Maar dat Union jongeren uit Neerpede begint aan te trekken, terwijl ze zelf geen eigen jeugdspelers opleiden, was het overschrijden van een "heilige" grens voor de fans.

© photonews

Dat heeft een minderheid van de Anderlecht-supporters ertoe aangezet om te ver te gaan: Sadiki vertelde voor de dubbele confrontatie in het begin van het jaar zelfs dat hij het slachtoffer was van racisme. Niet verwonderlijk werd hij tijdens die wedstrijden uitgejouwd door het publiek in het Lotto Park... en op 14 april mag hij zich verwachten aan een warm onthaal.

En dit keer kan hij zijn vader de schuld geven. In een live op sociale media deze maandag na de nederlaag van Union in Genk, verloor Francis Sadiki zijn zelfbeheersing. "Uw club, Anderklet, zogenaamd groot, maar u verlaagt zich om mij hier lastig te vallen. Uw shirt, dat is mijn vuile doek", liet hij onder andere weten.

De reactie van Noah Sadiki liet niet lang op zich wachten en hij nam afstand van het gedrag van zijn vader: "Ik zal de gevolgen ondervinden, maar ik aanvaard het: hij is mijn vader en ik ben het niet met hem eens. Ik probeer al lang, we hebben ruzie gehad [hij en ik] en het raakt me", verzekert de middelvelder van USG.

Maak niet de fout om Noah Sadiki op zijn sociale media uit te schelden, hij is het volledig oneens met de woorden die zijn vader heeft geuit! #VamosAnderlecht ?⚪️ pic.twitter.com/GmeSbOLzzP — RSC Anderlecht España ?? (@AnderlechtES) 1 april 2024

Een verduidelijking die de jonge Unionist siert, maar waardoor hij, ondanks alles, het symbool dreigt te worden van een nieuwe realiteit tussen RSCA en Union Saint-Gilloise. Een rivaliteit tussen teams die dit seizoen meedoen voor de titel...