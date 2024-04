De kassa rinkelt: 'Duitse topclub wil Liverpool en Atlético Madrid aftroeven met eerste miljoenenbod voor sterkhouder Genk'

Bilal El Khannouss maakt heel wat indruk bij KRC Genk dit seizoen. En dus lijkt het er steeds meer op dat hij onhoudbaar is aankomende zomer. Een eerste bod zou alvast worden voorbereid om hem los te gaan weken.

Bilal El Khannouss heeft sowieso de clubs voor het uitkiezen, want steeds meer clubs laten hun interesse in hem blijken. In het verleden waren Atlético Madrid, Liverpool, Bayer Leverkusen en Tottenham Hotspur al onder meer geïnteresseerd.

Al die ploegen hebben ondertussen al heel wat goede scoutingsrapporten en willen dan ook graag concrete gesprekken houden de komende maanden. Het zal aan het goudhaantje zijn om de juiste club te kiezen, ook in functie van zoveel mogelijk speelminuten vergaren in het nieuwe seizoen.

Bij Genk hopen ze dan weer het JPL-record te breken van duurste uitgaande transfer. RB Leipzig zou een eerste officieel bod aan het voorbereiden zijn. "Ze houden er rekening met het vertrek van Xavi Simons, die terug moet naar PSG", aldus Sacha Tavolieri in Wait & See.

Jackpot op komst voor Genk voor Bilal El Khannouss?

"Bilal El Khannouss heeft het perfecte profiel om de plaats van Simons in te nemen. Er is ondertussen al gesproken met de entourage van de Marokkaan en er is een aanbod in voorbereiding dat binnenkort bij Genk zal binnenlopen."

Als het officieel bod de komende weken binnenkomt, is het aan KRC Genk om te reageren. De spelmaker zit ondertussen al aan drie goals en acht assists over alle competities heen en is een van de absolute sterkhouders bij Genk.