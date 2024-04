Doffe ellende? Uitlatingen van Vincent Kompany kunnen zeer scherp staartje krijgen

Vincent Kompany heeft de voorbije weken meermaals kritiek gehad op de arbitrage. Ook tijdens de midweek schoot hij opnieuw op zijn slof. Ondertussen lijkt er een onderzoek tegen hem te worden ingesteld.

Vincent Kompany wordt vervolgd door de Engelse voetbalbond FA na zijn uitspraken over de scheidsrechter na de match tegen Chelsea. In die wedstrijd kreeg de coach van Burnley zelf een rode kaart. Hij bood zijn excuses aan, maar was ook formeel.

"Mijn frustratie kwam voort uit een aaneenschakeling van verkeerde beslissingen dit seizoen, wat simpelweg een effect heeft op onze uitslagen. Ik blijf zeggen wat ik denk en zeg het ook tegen de scheidsrechters en officials zelf: ze moeten het beter doen", gaf Kompany toen aan tegen Het Laatste Nieuws.

De Engelse voetbalbond hoorde het echter niet graag en gaat de coach vervolgen, waardoor hij mogelijk een aantal speeldagen schorsing kan krijgen voor zijn rode kaart én zijn gedrag achteraf. Kompany zelf heeft tot vrijdag om een verklaring te geven.

Beslissing uit het niets volgens Kompany tegen Wolverhampton

Ondertussen ging de coach ook tijdens de midweekwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers uit zijn plaat. Na het 1-1 gelijkspel had hij de nodige kritiek, waarbij ook de arbitrage andermaal niet werd gespaard door Vince The Prince.

"Begin niet over de scheidsrechter tegen mij", klonk het onder meer dinsdagavond. "Vallen na een pirouette? Dat is geen overtreding. En toch wordt er op de een of andere manier een beslissing vanuit het niets genomen"