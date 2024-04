Nog altijd problemen voor Royal Antwerp FC? Ghelamco zit nog steeds in vieze papieren en moet héél ver gaan

Het gaat nog steeds niet goed met het bedrijf van Paul Gheysens, Ghelamco. Dat bedrijf zou de komende achttien maanden nog meer gebouwen moeten gaan verkopen om de schulden te kunnen afbouwen. En dat zet toch ook wel wat druk op ... Royal Antwerp FC.

Een week geleden kwam er nog het nieuws dat Ghelamco een goed tweede semester had gedraaid in 2023. Daardoor wist het de verliezen toch wel wat te beperken wat het vorige jaar betreft. Toch bleven de schulden groot.

Volgens De Tijd moet er nu opnieuw vastgoed verkocht worden door het bedrijf van Paul Gheysens om het hoofd boven water te houden. De cashflowproblemen blijven aanhouden bij de sterke man van Royal Antwerp FC.

Cashflowproblemen houden aan

De voorbije jaren werd er al niet minder dan 320 miljoen euro verkocht, maar toch zou er dus opnieuw vastgoed moeten worden verkocht door Ghelamco. De problemen zijn dus zeker nog niet van de baan voor Paul Gheysens.

© photonews

De sterke man van Antwerp had er de voorbije maanden nochtans een goed oog in dat de problemen voor een deel zouden weg zijn en dat het weer beter ging met het bedrijf. De vraag is of Gheysens ook binnen Antwerp eventueel zal moeten terugschroeven.

Gheysens draaide eerder al de geldkraan toe bij Antwerp, waardoor Arthur Vermeeren deze winter al moest verkocht worden aan Atlético Madrid. De komende jaren moet de club zelfbedruipend proberen te worden om zonder Gheysens ook verder te kunnen.