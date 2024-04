Nog enkele razendspannende weken op komst voor Vincent Kompany: Burnley kan alweer niet winnen

Vincent Kompany heeft het met zijn Burnley dinsdagavond opgenomen tegen Wolverhampton. De wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel.

Burnley stond dinsdagavond oog in oog met Wolverhampton. Een wedstrijd die Vincent Kompany maar beter kon winnen met oog op het behoud, al gebeurde dat weer net niet.

The Clarets kwamen via Bruun Larsen op voorsprong in de 37e minuut. Niet veel later, vlak voor de pauze, kon Aït-Nouri de bordjes gelijkhangen voor Wolverhampton.

Ondanks het feit dat Burnley een hoop schoten meer had, bleef die 1-1 tot het einde van de wedstrijd op het scorebord staan. De club van Kompany houdt zo een punt thuis, waar het weinig mee opschiet.

Burnley heeft nog zeven speeldagen om zich te redden. De club staat op de 19e plaats met 19 punten. Luton Town staat daar net boven en telt er 22. Nottingham Forest op zijn beurt 17e, na de 3-1 overwinning tegen Fulham.

Kompany mocht overigens gewoon coachen vanuit de dug-out. Hij kreeg een rode kaart afgelopen zaterdag in de partij tegen Chelsea, maar moet zijn schorsing pas tegen Everton uitzitten.