Stevig gerucht: 'Premier League-club komt nadrukkelijk aankloppen in Genk'

Speelt KRC Genk binnenkort opnieuw een sterkhouder kwijt? De kans is zeer realistisch te noemen dat Mark McKenzie aan zijn laatste maanden in de CEGEKA-Arena bezig is. Er is veel interesse voor de verdediger.

De 25-jarige Amerikaanse verdediger werpt zich steeds meer op als een sterkhouder achterin bij KRC Genk. En dat is ook de buitenlandse scouts niet ontgaan. Ook afgelopen winter was er al de nodige interesse voor de speler. Tot een transfer van de 25-jarige Amerikaan kwam het afgelopen winter niet, maar aanstaande zomer zou dat wel zomaar eens het geval kunnen gaan zijn. Dan zullen er opnieuw heel wat teams komen aankloppen, zoals dat nu al het geval was met Duitse, Engelse en Italiaanse clubs. Volgens Sacha Tavolieri is het nu West Ham United die nadrukkelijk aast op de verdediger van KRC Genk. Zelf zou de speler altijd al een voorliefde hebben gehad om te gaan voetballen in een zuiders land, dus het is mogelijk wachten op een Italiaans aanbod. Mark McKenzie sterkhouder voor KRC Genk Dit seizoen verzamelde Mark McKenzie al een doelpunt en drie assists in 34 wedstrijden voor Genk over alle competities heen, waarmee hij duidelijk een van de absolute sterkhouders is bij de Limburgers. Ook dit weekend speelde hij nog een sterke partij tegen Union SG. De speler is al sinds januari 2021 actief voor KRC Genk en zijn contract loopt af in de zomer van 2025. Een ideaal moment om dus te cashen op de speler, al zijn er tot op heden nog niet te veel concrete concurrenten opgestaan.