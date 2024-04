Zéér bizar verhaal: komst van Marc Brys in Kameroen levert meteen een hele polemiek op bij de voetbalbond

Marc Brys heeft een opvallend nieuw avontuur beet. De ex-coach van onder meer STVV, KV Mechelen en tot begin dit seizoen OH Leuven wordt bondscoach van Kameroen. Al zorgt dat ook meteen voor een gek fenomeen in het land, waar de voetbalbond niet op de hoogte was van zijn aanstelling.

Marc Brys is de nieuwe bondscoach van Kameroen... maar werd niet gekozen door de FECAFOOT, de Kameroense voetbalfederatie. Sterker nog: de voetbalbond wist pas van zijn benoeming samen met de rest van de (voetbal)wereld.

Dinsdagavond werd de 61-jarige Belg aangekondigd als de nieuwe bondscoach van Kameroen en zou hij een contract tekenen tot 2028. De coach zelf bevestigde dat ook in de kranten en gaf aan dat hij niet in België aan de slag wilde.

© photonews

De Kameroense federatie wist op dat moment echter nog van niets. Hoe is dit mogelijk? Simpelweg omdat deze aanstelling van Marc Brys afkomstig is vanuit het ministerie van Sport in Kameroen, en dus niet van de federatie.

Gekke start voor Marc Brys in Kameroen

Het conflict tussen FECAFOOT en de regering was begonnen na het ontslag van Rigobert Song in februari na de Africa Cup: president Paul Biya van Kameroen had toen besloten om bondsvoorzitter Samuel Eto'o geen inspraak te geven in die beslissing.

"Deze eenzijdige beslissing komt op het moment dat de FECAFOOT heeft ingestemd met het uitvoeren van de instructies van de president van de Republiek Kameroen", klinkt het op de sociale media. Toch zouden ze zich willen verzoenen - lees: de aanstelling van Marc Brys zal bekrachtigd worden normaal gezien. Toch is het een vreemde start van het avontuur.