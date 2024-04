Keuze van supporters Zulte Waregem is een veeg teken

Tot januari nog eigendom van Antwerp FC, ondertussen de hoop in bange dagen bij Zulte Waregem. Dat is het verhaal van Ortwin De Wolf.

Zulte Waregem haalde het 26-jarige sluitstuk in de voorbije transferperiode naar de Gaverbeek. Daar zijn ze behoorlijk tevreden over hem: supporters hebben hem verkozen tot speler van de maand. Daar hoort een mooie trofee bij, voor de doelman zelf een leuke herinnering aan zijn meest recente prestaties.

Prestatie tevergeefs tegen Beerschot

Zo was het van cruciaal belang dat De Wolf uit bij RSCA Futures de nul op het bord hield om daar te kunnen weggaan met de drie punten. Enkele dagen later was er aardig wat actie in de thuiswedstrijd tegen Beerschot, met zeven schoten van de bezoekers tussen de palen. Zijn keeperswerk mocht niet baten: er werd verloren (0-1).

Zijn prijs van beste speler van de maand is voor hem een mooie erkenning, maar evenzeer een teken aan de wand. Bij een ploeg die strijdt om de promotie zou je verwachten dat eerder aanvallers of op zijn minst aanvallend ingestelde spelers hiervoor in aanmerking komen. Zeker in de aanloop naar de laatste rechte lijn.

Dan zijn er immers doelpunten nodig om het verschil te maken. Weinig clubs in de Challenger Pro League die zo branden van ambitie als Zulte Waregem om weer de stap hogerop te zetten. Momenteel kampeert Essevee echter pas op de zesde plaats, op vier punten van een plek die recht geeft op rechtstreekse promotie.

Essevee moet achtervolgen

Geen gunstige situatie met nog maar drie competitiematchen te gaan. Best dat straks toch een veldspeler, liefst iemand uit de aanvalslinie, met de prijs van beste speler in de maand april aan de haal gaat. Dan heeft Zulte Waregem misschien toch nog de sprong naar de top 2 kunnen maken.