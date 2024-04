Koita maakt zich geen illusies, niet over record en niet over KV Mechelen: STVV-smaakmaker voorspelt zet van Hasi

Als er één man het verschil kan maken voor STVV, dan is het wel Aboubakary Koita. KV Mechelen kan hem vrijdagavond maar beter aan banden leggen.

De terugkeer van Koita uit blessure is alvast een stevige opsteker voor Sint-Truiden. En uiteraard ook voor de speler zelf, want er zijn nog wel wat persoonlijke doelstellingen die hij kan koesteren. Zich de geschiedenisboeken in trappen door de beste doelpuntenmaker van STVV in één seizoen te worden bijvoorbeeld.

In Het Belang van Limburg geeft Koita te kennen in welke mate hij nu met dat record bezig is. Dat is momenteel in handen van Gianni Bruno, die ondertussen in Turkije aan de slag is. "Of ik op jacht ga naar het record van Gianni Bruno? Ik sta op 14, hij heeft het record met 18 goals, dus er is nog een weg te gaan."

Veel werk om Gianni Bruno in te halen

De beste manier om dichterbij te komen is om dit weekend al te scoren tegen KV Mechelen. Bij de vorige ontmoeting Achter de Kazerne vond Koita tijdens een sneeuwachtige bedoening alvast wel de weg naar doel. Dat zou nu wel eens een stuk moeilijker kunnen worden, zo oppert hij zelf.

© photonews

"Ik verwacht in Mechelen een gesloten wedstrijd", pakt de linksbuiten alvast uit met een zekere voorspelling. Dat heeft onder andere te maken met de trainer van KV Mechelen. Besnik Hasi zal volgens Koita ongetwijfeld lessen getrokken hebben uit de vorige confrontatie tussen beide ploegen.

Hasi gaat geen ruimte geven

"Van Hasi zal ik niet de ruimte krijgen zoals dat het geval was in de reguliere competitie." Vrijdagavond moet blijken of dat inderdaad zo zal zijn.