Goed nieuws voor STVV met oog op belangrijk duel tegen KV Mechelen

STVV neemt het vrijdagavond op tegen KV Mechelen. Coach Thorsten Fink blikte alvast even vooruit.

STVV kon in het reguliere seizoen al twee keer winnen van KV Mechelen. Twee keer ook met 2-0. Deze keer wordt het duel misschien nog wel iets belangrijker. Malinwa en STVV strijden allebei nog om een ticket voor Europees voetbal.

"Ja, dit wordt een soort sleutelmatch", vertelde STVV-coach Thorsten Fink volgens Het Nieuwsblad. "Pakken we een punt of winnen we, dan blijven we meedoen voor de zevende plaats."

"Gebeurt dat niet, dan denk ik dat we ons moeten richten op het veiligstellen van de negende stek. We willen vooral weer ons spel spelen, genieten van hetgeen we elke week trachten te brengen. Wij verkeren in een goede vorm, maar Mechelen ook.", gaat hij verder.

Thorsten Fink speelde in het reguliere seizoen vaak met dezelfde spelers. Tijdens de play-offs zou hij wat meer jongens hun kans kunnen geven.

Koita terug in de selectie

"Of ik ga verrassen? Voor sommige jongens is het nog net iets te vroeg, maar ze staan wel met z’n allen te trappelen om minuten te pakken", aldus Fink. "Iedereen kent de automatismen binnen ons systeem. We brengen veel kwaliteit nu."

Iedereen werkt goed volgens de coach. "Ik voel ook bij niemand ontevredenheid of luiheid op training. Dat is een goed teken. Neem Ogawa en Bocat, zij deden het allebei goed op de linkerflank. Op training zetten ze zich ook allebei voluit in. Positief voor mij en de groep."

Aboubakary Koita zit terug bij de selectie. "Ik ben terug na een klein scheurtje in de hamstrings. Dat werd duidelijk na een echo met de nationale ploeg van Mauritanië", verduidelijkte hij nog.