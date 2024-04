Rik De Mil heeft bewezen dat hij het kan en is een slimme aanstelling, maar het is duidelijk wat hij nodig zal hebben

De focus kan terug op voetbal voor Rik de Mil. Hij heeft bewezen dat hij een club in nood in de hoogste afdeling kan houden. De Mil deed het met Westerlo en mag het nu nog eens proberen met Charleroi.

Zijn nieuwe ploeg begint de play-downs in een relatief comfortabele positie, met vijf punten voorsprong op de degradatiezone. Toch is de sfeer verre van ideaal, met supporters die het vertrek van Mehdi Bayat eisen. Na het vertrek van Felice Mazzù is het nu aan Rik de Mil om zijn tweede redding van het seizoen veilig te stellen.

Het verwezenlijken van het behoud bij Westerlo gebeurde onder op zijn zachtst gezegd 'speciale omstandigheden' tegen Genk, wat hem zijn vertrek uit de Kempen opleverde. Met nieuwe energie begint hij aan zijn opdracht bij de Zebra's, maar het is ook duidelijk wat zijn nieuwe spelers hem zullen moeten bieden.

Charleroi's leiders moeten zich nu laten zien

Als een schip wankelt, of zelfs zinkt, is het de kapitein die het weer op het juiste pad moet brengen. De kapitein of de steunpilaren van Charleroi hebben nog niet laten zien dat ze die rol kunnen opnemen. Een Marco Ilaimaharitra en Adem Zorgane zullen duidelijk iets anders moeten laten zien.

Zebra's moeten eindelijk doelpunten maken

Uiteindelijk komt het allemaal aan op het maken van doelpunten. 26 doelpunten in 30 wedstrijden is teleurstellend, maar niet de slechtste statistiek van de deelnemers aan de play-downs, aangezien Eupen (24) en Kortrijk (22) nog slechter doen. Toch moeten de spitsen nu echt wel in gang beginnen schieten.

Charleroi's aanwinsten moeten zich bewijzen

En wat met de inkomende transfers? Als we Dabbagh en Guiagon buiten beschouwing laten, was de laatste zomerse transferperiode van Charleroi niet erg bevredigend, in tegenstelling tot de wintermercato. Jérémy Petris, Achraf Dari en Etienne Camara brachten over het algemeen tevredenheid. Zij moeten die lijn doortrekken.