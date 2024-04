STVV verlengt contract van speler, maar: "Ik geef toe dat het frustrerend en demotiverend is"

STVV heeft het contract van Olivier Dumont verlengd. Hij hoopt bij STVV meer speelminuten te krijgen om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

STVV speelt vrijdagavond tegen KV Mechelen. Zullen we Olivier Dumont daar weer op het veld zien? De middenvelder kreeg bij Sint-Truiden dit seizoen nog niet al te veel kansen. Tegen KVC Westerlo mocht hij weer enkele minuten invallen.

STVV-coach Thorsten Fink wisselde dit seizoen erg weinig in zijn basiself. Olivier Dumont was zo vaste bankzitter en stond slechts twee keer in de basis, in de beker tegen Francs Borains en KAA Gent.

De club besloot dan wel om zijn contract met een jaar te verlengen. "Ik geef toe dat het frustrerend en demotiverend is als je altijd maar op de bank moet zitten", vertelde Dumont bij Het Belang van Limburg.

Toch geeft de 22-jarige Belg niet op. "Anderzijds heeft dat bankzitten me mentaal gehard. De voorbije twee seizoenen ben ik ook gegroeid als speler, ondanks dat ik niet veel gespeeld heb. Ik voel me nog altijd goed bij STVV en ben nog steeds erg hongerig om hier te slagen. Ik blijf wachten op mijn kans en als ik die krijg, zal ik die met beide handen grijpen."

Dumont licht toe waarom hij koos om bij STVV te blijven, ondanks de weinige minuten die hij dit seizoen kreeg. "Bij een gesprek met de clubleiding hebben ze hun vertrouwen in mij uitgedrukt."

"Ze houden van mijn speelstijl en mijn persoonlijkheid en rekenen op mij voor de toekomst. Bovendien weet niemand wat er in de zomer gaat gebeuren. Daarom heb ik besloten om nog zeker een jaartje langer bij STVV te blijven", aldus Dumont.