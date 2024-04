'Diverse Belgische clubs kloppen aan bij KAA Gent'

Bij KAA Gent willen ze de komende weken en maanden de kern nog wat verder opschonen, om er volgend seizoen helemaal te staan. Mogelijk dat doelman Louis Fortin ook nog andere oorden zal gaan opzoeken.

Veel kansen kreeg Louis Fortin nog niet bij de A-ploeg van KAA Gent. De 22-jarige doelman speelde dit seizoen tot op heden twaalf wedstrijden bij de B-kern, bij de A-kern kreeg hij nog geen speelminuten in 2023-2024.

Verder dan 45 minuten in toen nog play-off 2 tegen Charleroi in 2022 kwam hij nog niet. En dus lijkt het voor de goalie tijd om misschien wel andere oorden op te zoeken. Hij ligt nog tot juni 2025 onder contract in Gent, dus als de Buffalo's nog willen cashen moet het ook deze zomer gebeuren.

© photonews

Bij de Buffalo's zijn er met Schmidt, Roef en Nardi ondertussen drie grote concurrenten, terwijl er met De Schrevel nog een ander jonkie op de deur probeert te kloppen. Aan interesse alvast geen gebrek voor de doelman, zo blijkt.

Knoop door te hakken voor Louis Fortin van KAA Gent

Vanuit Nederland zijn er teams die Louis Fortin een uitweg willen bieden, terwijl volgens La Capitale ook verschillende teams uit de Challenger Pro League wel wat zien in de nog steeds jonge doelman. Die staat voor een kruispunt.

Kiezen voor een ploeg waar hij misschien wél eerste doelman kan worden, of toch nog wat verder rijpen bij de beloften van KAA Gent? Aan Fortin om een knoop door te hakken die heel belangrijk kan zijn voor zijn toekomst.