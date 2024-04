Experiment geslaagd tegen Union SG: heeft Wouter Vrancken de sleutel tot succes in handen bij KRC Genk?

KRC Genk heeft de start van de Champions' Play-offs niet gemist. De Limburgers wonnen met 1-0 tegen Union SG. Wouter Vrancken gooide zijn ploeg helemaal door elkaar, met succes.

En dat deed KRC Genk met een heel experimenteel elftal. Wouter Vrancken koos voor een 5-4-1 met McKenzie, Sadick en Cuesta als centrale verdediger.

Kayembe en El Ouahdi namen de flanken voor hun rekening. Sor (blessure) en Bonsu Baah (geschorst), ontbraken. Vrancken moest creatief zijn en durfde uitpakken met een verrassing.

De Genkse coach had het tactisch allemaal goed geregeld tegen de Brusselaars. Heeft hij de sleutel tot succes nu in handen met Genk en zal hij deze manier van spelen nog vaker gebruiken?

"We zullen nog moeten zien. Het hangt ook van de tegenstander af. We zijn twee weken bezig geweest met het bekijken van oplossingen en zien waar we hen pijn konden doen", reageerde Vrancken.

Veel flankaanvaller bleven er niet meer over bij de Limburgers. "We wisten dat wel veel snelheid verloren (Sor Bonsu Baah), terwijl je tegen hen net veel snelheid nodig hebt. Daarom moesten we het anders oplossen. We zullen zien of het naar de volgende weken doortrekken. Maar we kijken ook naar welke spelers zouden terugkomen."