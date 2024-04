Krijgen we dit weekend al een titelfeest in de Challenger Pro League? "De champagne staat nog niet koud"

Beerschot deed afgelopen weekend een geweldige zaak in de titelrace van de Challenger Pro League. De club won van Jong Genk, terwijl de concurrentie punten liet liggen. In het beste geval speelt Beerschot dit weekend zelfs al kampioen.

Afgelopen weekend kon Beerschot winnen van Jong Genk met 1-0. De concurrentie liet dan weer punten liggen. Zondagavond neemt Beerschot het op tegen KV Oostende en in het beste geval speelt de club zelfs al kampioen.

Er volgen nu nog drie wedstrijden. "Het belangrijkste is dat je dan vooral rustig blijft en je je eigen wedstrijden wint", stelt coach Dirk Kuyt bij Het Nieuwsblad. "Nou, dat is nu drie keer op rij gelukt en zo hebben we ook een klein kloofje in het klassement."

Bij Beerschot zelf zullen ze wel al te goed beseffen dat het nog maar moeilijk kan mislopen, al wordt de druk zo goed mogelijk weggehouden. "De champagne staat nog niet koud", grapt Kuyt. "Dat moeten andere mensen maar doen. Wij moeten onze voeten laten spreken en onze job uitvoeren."

"Het kan nog altijd verkeerd aflopen, maar als we zondag winnen wordt die kans natuurlijk weer een beetje kleiner", merkt hij op. Beerschot heeft momenteel 53 punten terwijl Lommel en Dender volgen met 48 punten.

"Aangezien de anderen ook voor ons in actie komen, weten we of we zondag al spelen voor een mogelijke promotie of titel. Maar nogmaals, winnen moeten we in Oostende, hoe dan ook", besluit Kuyt.