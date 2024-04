Mark van Bommel heeft het nog steeds lastig met bepaalde fase

Zaterdagavond om 20.45 uur neemt Antwerp het in eigen huis op tegen KRC Genk. Mark van Bommel sprak de pers toe op vrijdagmiddag en daarin ging het ook nog eens uitvoerig over de rode kaart voor Owen Wijndal.

Geen Owen Wijndal tegen KRC Genk vanwege een schorsing na een knikje aan Thorgan Hazard in de match tegen RSC Anderlecht. Een week na de feiten blijft het zwaar op de maag liggen in Deurne-Noord en omstreken.

"Wat vonden jullie van de rode kaart?", vroeg hij volgens Het Nieuwsblad zelf aan de pers. Waarna hij verwees naar de gelijkaardige situatie tussen Mechele en Denkey een dag later in de Brugse derby. En hij merkte ook op dat Hazard in de tweede helft nog een gele kaart kreeg, wat zijn tweede had kunnen/moeten zijn.

© photonews

"De scheidsrechter ging Wijndal en Hazard allebei geel geven en daarmee was de kous af. Tot de VAR zich kwam moeien en Wijndal rood kreeg. Waarna hij Hazard geel vergat te geven", merkte Mark van Bommel op.

VAR maakt het hele circus gek volgens Mark van Bommel

“De VAR maakt heel het circus gek. Afschaffen? Nee, dat niet. Maar wel alleen nog maar gebruiken voor doelpunten en buitenspel. En grove overtredingen. En dit was geen grove overtreding. De emotie van het stadion, van het moment en van de wedstrijd, die voel je niet aan voor een televisiescherm. Je ziet de beelden in slow motion."

Om vervolgens toch ook de hand in eigen boezem te steken naar komend weekend toe: "Ik ga erover ophouden. Wij moeten goed voetballen en de scheidsrechters moeten goed fluiten", is hij zeer duidelijk naar de clash met Genk toe.