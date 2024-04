Was salonremise slechts flauw excuus voor ontslag? Rik De Mil blikt terug op ontslag bij Westerlo

Twee dagen na de salonremise tegen Racing Genk werd Rik De Mil aan de deur gezet bij Westerlo. Maar was er meer aan de hand dan enkel incident alleen?

Op 12 december nam Rik De Mil het roer over bij Westerlo. Dat leverde meteen resultaat op want Westerlo pakte 7 op 9. De ploeg pakte daarna nog punten en leek op weg naar een einde van het seizoen zonder zorgen.

"Ik ben bij Westerlo ingestapt met één opdracht: de redding", blikt De Mil terug bij Het Nieuwsblad. "Alles verliep in stijgende lijn, tot we 0 op 9 pakten. De druk vanuit het bestuur nam toe."

Volgens De Mil was het voor hem niet gemakkelijk om spelers niet op te stellen die hij van het bestuur eigenlijk had moeten opstellen. De Mil hield vast aan zijn idee en redde Westerlo op de laatste speeldag van de Relegation Play-offs.

Salonremise excuus voor ontslag De Mil?

Dat gebeurde dus met een salonremise tegen Racing Genk in de laatste vijf minuten. Daarvoor werd hij twee dagen later ontslagen bij Westerlo. Maar wellicht was dat maar een excuus om De Mil te kunnen ontslaan.

"Want wat gebeurt er met een trainer die drie keer op rij verliest en zijn eigen gedacht doet? Wel, ik ben correct gebleven naar al mijn spelers toe", stelt De Mil nog. Er zat dus meer achter zijn ontslag dan de salonremise alleen.