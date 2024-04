Winnende coach heeft niet altijd juiste plan: bij STVV springen ze voor mekaar in de bres om kritiek te vermijden

De trainer van STVV is opnieuw aan de winnende hand. Nochtans pakte het uitgetekende plan lange tijd niet uit zoals gewenst in Mechelen.

Fink had zijn ploeg door mekaar gehaald, in de hoop om na een uur bij 0-0 enkele sterke invallers te laten opdraven. "Het plan was om meer defensief te spelen. Dat was niet het juiste plan in het begin. De spelers die invielen, toonden goed teamwork en we konden zo ook meer aanvallend spelen. Met een offensieve speler als Ito."

Die maakte inderdaad nog het verschil met zijn twee treffers. "We kunnen kwaliteit inbrengen, de reactie na de 2-0 was goed", knikt de Duitse coach tevreden. Wie de moeilijke start op het veld meemaakte, was Robert-Jan Vanwesemael. "De intentie was er sowieso wel. Mechelen stond ook niet slecht en wij kwamen niet in ons spel."

Invallers maken verschil bij STVV

Ook de jonge rechterflankspeler wees naar de vervangingen. "Dan zie je dat we met een paar wissels wel het verschil kunnen maken. Wat niet betekent dat de anderen niet goed genoeg waren", is het jeugdproduct er als de kippen bij om eventuele kritiek op de basisploeg te kunnen vermijden.

Ook Aboubakary Koita vond dat het op een bepaald moment niet goed lopen. "Waarom? Omdat we 2-0 achterkwamen. We gaven te gemakkelijk de doelpunten weg. Het belangrijkste is dat we met drie punten aan de haal gaan. Ik ben er echt blij mee." Koita heeft er ook een aanzienlijk aandeel in met alweer een knap doelpunt.