🎥 Slagveld in Rome: honderden Romeinse fans geraken onderling slaags

Voorafgaand aan de langverwachte Romeinse derby, kwamen supporters van Lazio en AS Roma met elkaar in conflict, wat leidde tot een chaotische situatie die alleen door politieoptreden kon worden onderdrukt.

De straten rondom het Stadio Olimpico in de Italiaanse hoofdstad werden het toneel van onrust toen honderden fans van beide clubs in een opstootje raakten, waarbij de politie genoodzaakt was traangas in te zetten om de gemoederen te bedaren en de vechtende partijen uit elkaar te halen.

Volgens rapporten van persbureau ANSA werd één supporter gearresteerd tijdens de schermutselingen, waarbij ongeveer tweehonderd Lazio-fans en zo'n honderd AS Roma-supporters betrokken waren.

De spanningen escaleerden naar verluidt toen aanhangers van Lazio het gebied rond een café betraden waar Roma-fans zich verzamelden, wat resulteerde in een uitbarsting van geweld tussen de rivaliserende groepen.

Lokale media berichtten over de intense confrontatie die plaatsvond net voor de belangrijke derby-wedstrijd. Er wordt in de Romeinse binnenstad met een bang hart afgewacht wat het gaat geven na de match.

De politie is massaal aanwezig. De Romeinse derby is één van de meest hooggespannen ter wereld. In het verleden waren er al verschillende incidenten.