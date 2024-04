🎥 Vincent Kompany verliest op een wel erg knullige manier het degradatieduel tussen Burnley en Everton

Zaterdagnamiddag stond er een levensbelangrijk duel op het programma voor Vincent Kompany en Burnley. Tegen Everton moest gewonnen worden in de strijd om het behoud.

Burnley staat momenteel voorlaatste in de stand op zes punten van de veilige zeventiende plek in het klassement. Met nog zeven wedstrijden te gaan was Everton één van de ploegen waartegen gewonnen moest worden.

De wedstrijd eindigde niet zoals Vincent Kompany dat gehoopt had. Op slag van rust incasseerde Burnley knullig de 1-0. Burnley-doelman Muric speelde de bal tegen het been van Calvert-Lewin waardoor de bal in doel verdween.

De stand bij rust bleef ook na 90 minuten ongewijzigd waardoor Kompany met 0 punten terug naar Burnley keert. Er staan nog zes finales voor de boeg om het behoud in de Premier League te verzekeren.