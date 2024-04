Entourage Club-speler moet opvallende verdediging opstarten: "Nee, wij zijn geen Anderlecht-fans"

Hugo Vetlesen is de regulator op het middenveld bij Club Brugge. De Noor is zelfs geboren in België. Hij zag het levenslicht in Eigenbrakel. Toen hij werd voorgesteld dook er al snel een foto van hem in Anderlecht-tenue op van toen hij jong was.

Vetlesen heeft zich volgens zich volgens vader Johan heel snel geïntergreerd. "Daarbij hielp de Scandinavische connectie met Nielsen, Skov Olsen, Zinckernagel en Nusa ook. Hij woont in Knokke en zijn leven is daar zeer aangenaam", vertelt hij in HLN.

"Ik kom al vaak kijken op Jan Breydel, maar nog meer vanaf augustus, want ik ga weer in Brussel werken (als energieafgevaardigde in het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij de EU-delegatie, red.) . Hugo had gedacht dat hij na al die tijd bij ons in Noorwegen van z'n ouders af zou zijn, maar dat is dus niet zo.”

Over die foto in Anderlecht-shirt had Johan Vetlesen trouwens nog iets te vertellen. “Dat was mijn schuld”, legt vader hij uit. “In 2003 maakte Christian Wilhelmsson een mooie transfer van Stabaek naar Anderlecht. Je kent hem toch ook nog?"

"Zijn bijnaam was Chippen . Ik was fan van hem en kon een shirt regelen met zijn naam en rugnummer op voor Hugo. Mijn zoon was toen amper drie jaar oud, dus hij besefte dat nog niet."

Wilhelmsson was in eigen land - en ook in België - een ware vedette. "Het is een leuke foto, een herinnering aan een leuke periode en Hugo heeft die dan ooit op zijn sociale media gezet. Uiteindelijk heeft hij die verwijderd om commotie te vermijden. Wij zijn geen Anderlecht-fans.”