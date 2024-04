Goede raad voor Club Brugge: "Dat alleen zal niet genoeg zijn"

Club Brugge moet zich deze zomer herbronnen. Er moet een nieuwe coach gevonden worden, maar dat zal niet volstaan volgens Peter Vandenbempt. Het zal structureel moeten aangepakt worden.

Club heeft de voorbije jaren heel wat trainers versleten. Maar ze zijn niet alleen. Dit seizoen werden er maar liefst 12 aan de deur gezet. "En wat hebben ze opgeleverd? Alleen bij KV Mechelen met Besnik Hasi en bij Westerlo met Rik De Mil is er een kentering gekomen", aldus Vandenbempt bij Knack.

Bij Club dachten ze echter de juiste man op het juiste moment te hebben gevonden met Ronny Deila. "Maar soms kun je van een trainerskeuze overtuigd zijn en lukt het toch niet. In het begin van het seizoen zei iedereen dat Club Brugge met Ronny Deila de juiste keuze had gemaakt."

"Club was ingedommeld en als je bij Standard zag welke passie er van Deila uitging, hoe hij langs de lijn stond te coachen, hoe vurig er bij momenten werd gevoetbald, dan leek dat de juiste man om Club weer scherp te zetten."

Het DNA van de club mag nooit verloochend worden. "Bij Club is het heel simpel: je mag best een slechte pass geven, maar je moet wel blijven lopen. Dat lukt soms, zoals in de bekerwedstrijd tegen Union."

"Als ze dat niveau halen kunnen ze zelfs de Conference League winnen. Alleen krijgt dat geen vervolg. Er is bij Club Brugge veel meer nodig dan een nieuwe trainer, daarmee alleen ga je het niet oplossen. Je moet de spelerskern grondig uitmesten."