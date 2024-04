🎥 Alexis Saelemaekers zorgt voor wel heel discutabele fase in Italië

Bologna speelde geen geweldige wedstrijd tegen Frosinone (0-0). Alexis Saelemaekers kwam na de rust het veld niet meer op.

Trainers voelen vaak wanneer hun spelers op het randje van een rode kaart staan en aarzelen dan niet om hen te vervangen om met elf te blijven. Na zijn gele kaart die hij ontving in de 12e minuut, werd Alexis Saelemaekers bij de rust vervangen.

Er valt natuurlijk wel wat te zeggen over de kaart van Saelemaekers. Bologna had evengoed nog met 10 op het veld kunnen staan.

Oggi non si sentono le vedove di Saelemaekers?

Bologna houdt stand

De Rode Duivel bood direct zijn excuses aan, maar de bezorgde blik van Joshua Zirkzee richting de scheidsrechter liegt er niet om: Saelemaekers kwam goed weg met een gele kaart.

Thiago Motta liet de scheidsrechter niet toe om dit allemaal 'in evenwicht' te brengen met een tweede gele kaart na rust. De wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel.

Bologna staat momenteel vierde in de Serie A. De club heeft drie punten voorsprong op het AS Roma van Romelu Lukaku en is op zoek naar een Europees ticket.