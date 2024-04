Union, Anderlecht, Club Brugge, ...: Imke Courtois laat zich uit over de titelstrijd en ziet iets héél geks

De Champions' Play-off kan zondag opnieuw in een andere richting geduwd worden. Krijgen we definitief een tweestrijd of komen andere ploegen zich nog mengen in de debatten? Imke Courtois geeft alvast haar voorbeschouwing op wat alweer een interessante of gekke zondag kan worden.

Club Brugge neemt het thuis op tegen RSC Anderlecht, Union SG neemt het dan weer op tegen Cercle Brugge. Als de twee Brugse teams zouden kunnen winnen, dan schuift de accordeon in de Champions' Play-off nog wat dichter in elkaar.

Na een seizoen waarin Union SG echt wel oppermachtig was, is dat een bijzondere zaak om op te merken. Een bedenking die ook Imke Courtois zich maakt, want ook zij zag dat de Brusselaars de beste ploeg waren dit seizoen.

© photonews

"Gekke play-offs? Daar zeg je wat. Zeker als Union niet zou winnen van Cercle Brugge", aldus Imke Courtois in haar analyse in De Zondag. "Wat raar, want maandenlang zeggen we dat Union op weg is naar de titel."

Drie, vier of vijf titelkandidaten?

"En straks zijn we weer met drie, of vier of vijf, titelkandidaten misschien. Waarbij de meeste druk bij Union ligt. Al blijven ze wel mijn topfavoriet", laat de ex-voetbalster en Red Flame er geen twijfel over bestaan wie ze de titel ziet pakken.

Aan Union SG om in eigen huis tegen Cercle Brugge te winnen om zo zelf eens druk te zetten op de tegenstand. Volgende week is er bovendien ook nog eens een Brusselse derby die van belang kan zijn voor de toekomst.