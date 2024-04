Zit KV Mechelen met een mentaal probleem? Besnik Hasi en Daam Foulon geven hun kijk op de zaken

KV Mechelen heeft op mentaal gebied al redelijk wat moeten doorstaan de laatste tijd. Het missen van de Champions' Play-offs was een tik en nadien werd tweemaal een dubbele voorsprong te grabbel gegooid. Zit Mechelen met een probleem op dat vlak?

Eén van die keren liep het dan nog wel goed af, maar toch. Eist het spanningsveld van de laatste weken zijn tol en is dat de reden waarom het thuis tegen STVV van 2-0 naar 2-3 ging? "Ik zou niet zeggen dat het mentaal is", gelooft trainer Besnik Hasi daar niet echt in. "Het is alleen zo dat wij normaal geen ploeg zijn die makkelijk goals weggeeft."

Wie zeker en vast altijd voorop gaat in de strijd bij Malinwa, is Daam Foulon. Misschien hebben sommige van zijn ploegmaats het daar toch moeilijker mee, als ze beginnen voelen dat er onheil in de lucht hangt. "Ik denk niet per se dat dat mentaal is", zit de linkerwinkgback op ongeveer dezelfde lijn als zijn coach.

De theorie van Foulon

Om zijn theorie te staven, haalt Foulon het feit aan dat KV bij zijn laatste bezoek aan Leuven in extremis wel nog met de punten aan de haal ging. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar die wedstrijd bij OHL, een ploeg die ons moeilijk lag, daar kunnen we het op het einde wel nog omdraaien." Er zit volgens hem geen negativiteit tussen de oren.

"Ik denk dat dat niets mentaal is. In Leuven hebben we laten zien dat we mentaal wél sterk kunnen zijn." Hoe komt het dan toch dat het een week later tegen STVV zo fout is kunnen lopen? "We hebben gewoon te veel fouten gemaakt aan de bal en verdedigend", weet Foulon ons te vertellen.