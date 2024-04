Marc Degryse is duidelijk onder de indruk van ploeg uit Champions' Play-offs: "Als je erover nadenkt... Hoe zot is het niet?"

KRC Genk is heel goed aan de Champions' Play-offs gestart. De Limburgers behaalden 6 op 6 tegen Union en Antwerp. Plots bedraagt het verschil met de leidersplaats nog maar vijf punten...

KRC Genk kon moeilijk beter starten aan de play-offs na de 6 op 6. Voor de overwinningen tegen Antwerp en Union werd op het veld echt gevochten. De grinta die tijdens het reguliere seizoen vaak ontbrak lijkt weer helemaal terug te zijn.

Echter, voor de wedstrijd tegen Union keek iedereen toch even verrast naar de opstelling. Coach Wouter Vrancken pakte uit met een 3-5-1. Door de vele afwezigen koos hij ervoor om eens iets helemaal anders te proberen, en of het werkt. Tegen Antwerp deed hij net hetzelfde.

Marc Degryse vindt het werk dat Vrancken deze play-offs al verricht heeft ook indrukwekkend. "Hij had geen flankspelers bij de start van de play-offs en wijzigde daarom het systeem naar een veldbezetting met drie achterin. En plots excelleren El Hadj en El Khannouss. Als je erover nadenkt… Hoe zot is het niet?", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

Om dan te denken dat de Limburgers de Champions' Play-offs pas op het nippertje haalde tegen KVC Westerlo... Toen de play-offs begonnen werden ze afgeschreven, maar het verschil met de leidersplaats is lang niet meer zo groot nu.

"Racing Genk is in de Champions’ Play-offs gesukkeld met een doelpunt van Heynen in de 86ste minuut in Westerlo, daarna is er die befaamde salonremise, Vrancken gooit alles om, en plots pakken ze 6 op 6 met twee weken op rij zeer goed voetbal. Genk is de vierde hond in het kegelspel geworden."