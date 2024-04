Pikante nieuwe club voor Mourinho? Bestuur geeft meer duiding met statement

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Benfica heeft geen plannen om Roger Schmidt te ontslaan, benadrukt de Portugese topclub op hun officiële digitale platform. Ondanks de recente tegenvallende resultaten staat de positie van de Duitse coach niet onder druk.

Sporting versloeg Benfica afgelopen week twee keer, eerst in de Portugese beker en vervolgens in de Primeira Liga. Door deze nederlagen lijkt Benfica de hoop op titelprolongatie te moeten opgeven.

Met nog zes wedstrijden te gaan, heeft Sporting een voorsprong van vier punten en nog een wedstrijd tegoed. Dit plaatst Schmidt in een lastige positie, aangezien hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de teleurstellende resultaten.

Desondanks heeft het bestuur van Benfica geen intentie om de voormalige PSV-trainer te ontslaan. Ondanks geruchten in de media over José Mourinho als mogelijke opvolger, ontkent de club dit ten stelligste.

"Benfica wil graag verduidelijken dat de berichtgeving over het zoeken naar een nieuwe trainer volledig onjuist is", verklaarde de club in een officieel statement. "De volledige focus van de voetbalafdeling en coach Roger Schmidt ligt op het behalen van de halve finale van de Europa League en op de competitie."

Het zou sowieso een pikante overstap zijn voor Mourinho, die eerder de Champions League won met grote rivaal FC Porto. In het contract van Schmidt en zijn staf zou ook een ontslagvergoeding van in totaal 22 miljoen euro staan.