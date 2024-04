Andreas Wieland die zelf vertrok bij Beerschot, laat zich nu uit over het werk van Dirk Kuyt

Volg Beerschot nu via WhatsApp!

Beerschot heeft zich afgelopen weekend verzekerd van promotie naar de Jupiler Pro League. Ook de titel ligt momenteel binnen handbereik.

Die promotie halen deden ze onder Dirk Kuyt. De Nederlander pakte eind december over nadat Andreas Wieland zelf vertrok. Hij kreeg een aanbod van LASK uit zijn thuisland en pakte zelf zijn koffers.

Spijt heeft Wieland niet van zijn keuze. "Nee, toch niet. Het was een van de moeilijkste beslissingen in mijn professionele loopbaan, maar ik sta er nog steeds achter. Ik mag ook absoluut niet klagen. Ik werk nu bij een stabiele topclub in Oostenrijk, ik kan ’s ochtends mijn kindjes naar de crèche en naar school brengen en ben gewoon een gelukkig man", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Na het vertrek van Wieland moest Kuyt niet veel veranderen bij Beerschot. "Er stond een stevige basis, dat klopt", geeft Wieland toe. "En het is goed dat Dirk daarop heeft verder gebouwd. Maar hij heeft duidelijk ook zijn eigen accenten gelegd."

Hij vindt het dan ook leuk wat Kuyt met de ploeg doet. "De manier waarop hij de laatste weken met D’Margio Wright-Phillips als valse negen heeft gespeeld, vond ik bijvoorbeeld heel knap."

"Het leek aanvankelijk een vrij ondankbare job en hij had zijn reputatie als coach misschien wat tegen, maar Dirk heeft het gewoon fantastisch gedaan. Mijn complimenten", besluit hij.