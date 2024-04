Beerschot gaat zich ferm wapenen in Jupiler Pro League en heeft vijf(!) versterkingen mét ervaring op het oog

Volg Beerschot nu via WhatsApp!

Beerschot mocht door een overwinning op bezoek bij KV Oostende de promotie naar de Jupiler Pro League vieren. De komende weken zal blijken of daar ook nog een titel zal bijkomen, daarna kan het geweer van schouder veranderd worden naar de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League.

Er liggen nog verschillende scenario's op tafel voor Beerschot als het gaat over de titel behalen al dan niet, maar de promotie is zeker binnen. En dus moet er een team klaarstaan om volgend seizoen zo sterk mogelijk voor de dag te komen in de Jupiler Pro League.

Versterkingen zullen er zeker moeten gaan komen als De Mannekes langer dan een jaar in de Jupiler Pro League willen blijven kamperen. En dus zullen ze de markt moeten afspeuren op zoek naar een aantal nieuwkomers.

Mogelijk dat nieuw, buitenlands geld van belang kan zijn in de zaak. Hier en daar wordt gefluisterd dat er Chinese overnemers dicht bij een akkoord zouden zitten met Beerschot. Als het van technisch directeur Gyorgy Csepregi afhangt is er best zo snel mogelijk duidelijkheid.

Zelf bij Beerschot blijven

De TD van De Kielse Ratten is ondertussen al klaar met zijn huiswerk. Hij mikt daarbij naar eigen zeggen op een vijftal sleutelspelers die ervaring hebben op het hoogste niveau en allen boven de 26 jaar oud zullen zijn.

"Met een sportief totaalbudget van 3 miljoen euro kunnen we volgens mij alle spelers halen die we nodig hebben", aldus Gyorgy Csepregi in Gazet van Antwerpen. De sterke man geeft aan dat hij zelf alvast niet zal vertrekken en nog twee jaar bij Beerschot wil blijven.