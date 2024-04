Nog veel op het spel in de Challenger Pro League: Beerschot, Dender, Zulte Waregem, Lommel, Beveren, Oostende & co weten wat gedaan

Beerschot is al zeker van promotie vanuit de Challenger Pro League naar de Jupiler Pro League. Maar op de twee laatste speeldagen is er nog veel om voor te vechten. De titel, de tweede promotieplaats, de play-offplaatsen en de strijd tegen degradatie staan allemaal nog op het spel. De scenario's!

De titel

Beerschot is al zeker van de promotie. Het heeft bovendien vijf punten meer dan Dender én meer gewonnen wedstrijden in een geval van gelijke stand. Als De Mannekes dus nog 1 op 6 pakken, dan zijn ze al zeker van de titel.

Dender van zijn kant kan enkel nog de titel pakken als het zelf 6 op 6 pakt en Beerschot 0 op 6 pakt in de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie. Beerschot speelt nog op Beveren en thuis tegen Patro Eisden, Dender nog thuis tegen Zulte Waregem en op bezoek bij Francs Borains.

© photonews

Strijd om promotie

Dender heeft wel de beste papieren met 51 punten om naar de Jupiler Pro League te promoveren. Bij een 6 op 6 zijn ze altijd zeker van minstens de tweede plaats. Ook Lommel (49), Patro Eisden (48), Deinze (47) en in principe Zulte Waregem (45) kunnen nog de tweede plaats pakken.

De scenario's daartoe zijn zeer ingewikkeld en brengen ons zeer ver. Bij een gelijk aantal punten zou eerst Deinze en dan Lommel het voortouw nemen op basis van het aantal gewonnen wedstrijden. Dender heeft het dus in eigen handen.

Strijd om de play-offs

Als we de strjid om de top-6 in rekenschap nemen, dan is Dender daar nu al zeker van. Met Club Luik (43) en Beveren (42) komen er wel nog twee extra ploegen in de vergelijking. Zij zullen vooral hopen dat Dender in eigen huis wint van Zulte Waregem om te beginnen.

Er ziijn sowieso nog wat extra onderlinge duels waarbij de druk immens op de ketel zal staan. Makkelijk zal het voor niemand worden. We geven u graag de volledige speeldagen even mee om u zo extra te informeren - zo zijn we.

Strijd tegen degradatie

Onderaan is nu al duidelijk dat de beloftenploeg van Standard volgend jaar in de amateurreeksen zal uitkomen. De tweede daler is nog niet bekend. Seraing telt 25 punten, Oostende 26. Francs Borains op plaats dertien is met 31 punten en meer gewonnen wedstrijden al gered.

Bij gelijke punten tussen Seraing en Oostende zijn het de Kustboys die in de Challenger Pro League blijven. Seraing moet dus twee punten meer behalen om het nog te gaan halen. Seraing speelt nog op bezoek bij SL 16 en thuis tegen Deinze, Oostende nog op Patro Eisden en thuis tegen SL 16.