Degradatiekandidaat ziet iets heel hoopvol en reageert na vele dubieuze beslissingen

Beerschot had alle reden tot feesten na het laatste fluitsignaal in Oostende. De thuisploeg van zijn kant moest incasseren. Een zoveelste opdoffer, en het had helemaal anders kunnen lopen. De spelers waren furieus, de coach suste en keek vooral vooruit.

KV Oostende had een strafschop kunnen/moeten krijgen voor handspel en in de slotfase werd ook de 2-2 nog eens dubieus afgekeurd. "Dat had altijd een strafschop moeten zijn", klonk het in koor bij de woedende spelers achteraf.

Coach Jamath Shoffner analyseerde van zijn kant de boel heel rustig: "Een foute pass leidde tot een snel tegendoelpunt en daarna moesten we achtervolgen. De 1-2 gaf ons hoop, maar we konden de gelijkmaker niet meer scoren. Of hij werd afgekeurd."

© photonews

En dus blijft Oostende voorlopig in hetzelfde bedje ziek. De voorbije weken liep het vaak mis en had het ook vaak pech met de scheidsrechterlijke beslissingen. "Het resultaat doet pijn aan ons hart, want we verdienden meer."

Oostende heeft alles nog in eigen handen

Toch ziet de coach van de Kustboys nog positieve zaken: "Het positieve is dat we nog steeds alles in eigen handen hebben", verwees hij naar de stand - Oostende heeft een puntje meer dan Seraing op dit moment met nog twee matchen te gaan.

"Het verhaal van de laatste weken moet ons vastberadenheid geven. We gaan deze week goed reageren om er volgende week te staan. Het is misschien goed dat we op verplaatsing spelen, daar pakten we al veel punten en dat geeft goede moed. Jammer dat het voor onze fans in eigen huis niet lukte."