Genk heeft goud in handen: "Hij wordt de volgende die voor veel geld gaat vertrekken"

Bij KRC Genk is de toekomst aan de jeugd. Heel wat jonge spelers zijn zich volop aan het ontwikkelen. En dat kan ook heel wat miljoenen gaan opleveren. De volgende toptransfer lijkt al in de sterren geschreven te staan ondertussen.

Bilal El Khannouss en Anouar Aït El Hadj zijn maar een paar van de absolute groeibriljanten bij KRC Genk. Zij zullen de club zeker voor de nodige miljoenen kunnen gaan verlaten. Maar daar hoeft het zeker niet bij te blijven.

Zo zijn er nog heel wat andere spelers die in de belangstelling staan of zullen gaan staan. In afwezigheid van Bryan Heynen maakt Matias Galarza de voorbije weken heel wat indruk op het Genkse middenveld bijvoorbeeld.

Tot op heden is er voor hem geen concrete interesse of er is nog geen ploeg die zich gemeld heeft. Toch lijkt het duidelijk dat de 22-jarige Argentijn ook een mooie toekomst wacht. Dit seizoen speelde hij al in 38 wedstrijden.

Veel geld voor Galarza op komst?

Daarin was de verdedigende middenvelder goed voor één goal en één assist, maar de jongeling is vooral een echt breekijzer in de defensie die er altijd staat als het nodig is. En dus komt er ook veel lof vanuit de hoek der analisten.

"Ik ben lid van zijn fanclub", aldus ook Evert Winkelmans in Barotelli. "Hij heeft echt iets, het is zo'n leuke voetballer. Wat mij betreft is hij de volgende die bij Genk voor veel geld zal gaan vertrekken." Benieuwd wat de toekomst zal brengen.