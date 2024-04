"Heb geleerd wie mijn echte vrienden zijn": Rode Duivel spreekt na revival

Niet enkel in de Conference League wordt deze midweek voetbal gespeeld, dat is ook zo in de andere Europese bekers. In de Europa League staat er ook een Belg voor een héél belangrijk duel tegen Liverpool. Wie had dat een jaar geleden nog durven denken?

Charles De Ketelaere kwam met grote trom naar AC Milan, maar kon er vorig seizoen nooit doorbreken. Het werd een seizoen in mineur, dit jaar is er de grote revival van de ex-speler van Club Brugge. Hij is dan ook goed bezig.

Met tien doelpunten en zeven assists maakt hij de nodige indruk bij Atalanta. "Dat zijn zeker goeie cijfers, maar dan denk ik meteen ook aan de wedstrijden waarin het minder was", blijft De Ketelaere zelf kritisch in Het Laatste Nieuws.

De spelmaker weet dat er nog mindere punten zijn, maar heeft ook veel geleerd uit zijn minder jaar. En dus mag hij het nu in de kwartfinales van de Europa League opnemen tegen Liverpool. "Het is begin april en we zijn nog op drie fronten actief. Dat op zich is al heel goed. Uiteraard is onze belangrijkste doelstelling om volgend seizoen weer Europees te spelen."

Echte vrienden

"Ik ben blij met waar ik nu sta. Ik heb veel geleerd uit dat minder jaar bij Milan. Het heeft me geholpen om bepaalde stappen te zetten en het zal me nóg helpen. Kijk, uit een goed seizoen leer je veel, maar uit mindere seizoenen leer je nog meer."

"Ik heb zeker ook geleerd wie mijn echte vrienden zijn. Dat is ook het mooie aan zo'n jaar", aldus nog De Ketelaere in de krant. Als CDK dit seizoen met Atalanta een of meerdere prijzen kan pakken, zou dat de bekroning zijn.