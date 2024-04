Standard weet wat er moet gebeuren: transferbudget fiks de hoogte in en dat om deze reden

Intern heeft Standard zijn zomerse transferperiode al gelanceerd. Het management zal iets meer speelruimte hebben dan vorig jaar, maar Fergal Harkin en zijn team moeten de juiste keuzes maken om te voorkomen dat ze een de hel van dit seizoen opnieuw moeten doormaken.

Vorige zomer was het pas in de laatste uren van de transfermarkt dat Standard zijn transfers afrondde. Vier nieuwkomers in de laatste drie dagen, na een transferperiode die zorgen baarde... en terecht zou achteraf ook blijken.

Van de zomerse aanwinsten hebben alleen Hayao Kawabe, Aiden O'Neill, Isaac Price en Wilfried Kanga enige tevredenheid gebracht. De huurbeurt van Alzate was een mislukking, net als de terugkeer van Djenepo en Vanheusden en de komst van Mundle, Isaac Hayden en Kamal Sowah - dat gaat ook naar de toekomst toe weinig opleveren.

Dit seizoen wil Standard daarom zo snel mogelijk beginnen met het afronden van de eerste transfers en zo Ivan Leko een min of meer klaarstaande kern te bezorgen om op zomerstage te vertrekken, die opnieuw zal plaatsvinden in een buurland van België.

Een groter budget bij Standard, waar vier tot zes transfers worden verwacht

Vorige week onthulden we exclusief dat de huurovereenkomst met de Braziliaanse defensieve middenvelder Zé Gabriel bijna rond was. Een huurovereenkomst, omdat Standard op dit moment nog niet over grote budgetten beschikt. Zoals vaak aan de boorden van de Maas zal er eerst verkocht moeten worden voordat er gekocht kan worden. Bovendien is Zé Gabriel eigendom van Vasco de Gama, ook in handen van 777 Partners.

Desalniettemin zal het budget voor het aantrekken van spelers groter zijn dan vorige zomer, voornamelijk omdat de inkomsten uit transfers hoger zullen zijn. Denis Dragus kan tot 3 miljoen euro opleveren, terwijl Arnaud Bodart ook vertrekt en een Rode Duivel-status heeft die zijn marktwaarde verhoogt. Voor beide spelers zou stamnummer 16 tot 7 miljoen euro kunnen ontvangen.

© photonews

Dit zal de deur openen voor heel wat inkomende transfers, die snel mogen worden verwacht. Vier tot zes mogelijke aanwinsten worden verwacht, waaronder een centrale verdediger, een defensieve middenvelder (Zé Gabriel), een aanvallend ingestelde middenvelder en een aanvaller.

Natuurlijk zal niet al het ontvangen geld direct worden geïnvesteerd. Een deel van het geld zal de club helpen om schulden af te lossen. Maar het management van Standard zal deze zomer iets meer speelruimte hebben. Fergal Harkin en zijn team zullen hier goed gebruik van moeten maken, omdat Standard uiteraard geen tweede seizoen zoals het huidige mag doormaken.