Standard houdt logischerwijze het been stijf: Club Brugge loopt miljoenen mis

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De hoop van Club Brugge én Standard was groot, maar het is er nooit helemaal uitgekomen wat Kamal Sowah betreft. En dus loopt blauw-zwart eigenlijk heel wat miljoenen mis. Logisch, maar het had ook anders kunnen lopen.

Club Brugge betaalde ooit liefst negen(!) miljoen euro voor Kamal Sowah aan Leicester. De marktwaarde van de Ghanees is volgens Transfermarkt ondertussen flink gezakt. Op dit moment is hij nog amper 2,5 miljoen euro waard. Kamal Sowah werd eerder al eens uitgeleend aan het Nederlandse AZ Alkmaar, dit seizoen moest hij bij Standard zijn revival proberen maken. Het mooie weer kon hij ook in de Vurige Stede echter nooit gaan maken. De Ghanees ligt bij Club Brugge nog onder contract tot midden 2025, waardoor blauw-zwart hoopte dat hij zich bij Standard in de kijker kon spelen om hem zo volgende zomer aan een goede prijs te kunnen verkopen. Aankoopoptie zal niet gelicht worden Dat is er echter nooit van gekomen. En de Rouches zelf houden ook het been stijf. Zij gaan de aankoopoptie van zo'n drie miljoen euro niet lichten. Het zal dus op een andere manier moeten gebeuren voor Club Brugge. Het hoopt nog steeds de nodige miljoenen te recupereren voor de aanvaller, maar tot op heden is er geen concrete interesse in hem. Mogelijk dat hij op basis van adelbrieven uit het verleden nog kans kan maken, maar de kans dat ze bij Club Brugge hem zijn contract moeten laten uitdoen en transfervrij laten vertrekken in 2025.