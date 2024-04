🎥 Charles De Ketelaere helpt Atalanta op schitterende wijze en deelt mokerslag uit aan Liverpool

Atalanta heeft voor een verrassing gezorgd in de Europa League door met 0-3 te winnen van Liverpool. Charles De Ketelaere stond in de basis en had vooral een aandeel in het tweede doelpunt.

Atalanta heeft stevig gestunt op Anfield. De ploeg van Charles De Ketelaere kon Liverpool verrassen door met 0-3 te winnen van de favoriet. CDK had zijn aandeel in de overwinning. De bezoekers kwamen niet lang voor rust 0-1 voor. Liverpool-coach Jürgen Klopp zag dat het niet vlot liep en pakte uit met een driedubbele wissel bij de rust. Tevergeefs... Het pareltje van Charles De Ketelaere Na een uur spelen, zag de ex-speler van Club Brugge ruimte aan de rechterkant. Hij twijfelde niet en gaf een heerlijke voorzet aan Gianluca Scamacca, die zo zijn tweede van de avond tegen de touwen kon trappen. De Ketelaere schittert op het allermooiste podium! 🌟🇧🇪 pic.twitter.com/xddGiAL7Q8 — Play Sports (@playsports) April 11, 2024 Atalanta behield de voorsprong en maakte het zelfs nog wat extra pijnlijk voor Liverpool door met drie doelpunten verschil te winnen. Mario Pasalic maakte de laatste goal. Het kan gezegd worden dat de Italiaanse club nu met anderhalf been in de halve finales staat. Charles De Ketelaere staat nu op 10 doelpunten en 8 assists in alle competities dit seizoen.





